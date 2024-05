Tuffo nelle tante feste di primavera. La “Palombella“ fa aprire il sipario

Via alle grandi feste della primavera orvietana, a partire dalla Palombella di questa mattina. Per la Festa della Pentecoste stamani in piazza Duomo ci sarà una rappresentanza di trombe e tamburi. Venerdì 24 maggio tornerà la cena medievale in piazza Monaldeschi, con la seconda edizione de “Il Medioevo a tavola“, con pietanze dell’epoca. In anteprima, sabato 25 maggio alle 17 al museo Emilio Greco, sarà presentato un nuovo costume da dama realizzato dalla Scuola di scenografia dell’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano su uno dei bozzetti già presentati a novembre 2021 al teatro del Carmine. Non si tratta dell’unica novità. In virtù del protocollo d’intesa sottoscritto dall’associazione Lea Pacini con il liceo artistico Livio Orazio Valentini di Orvieto, a partire dai disegni realizzati dagli studenti, sono stati realizzati, da Diego Anselmi, all’interno della sartoria dell’associazione stessa, quattro nuovi costumi per i tamburi. La quadriglia sfilerà la sera del Corteo delle Dame. Realizzate anche quattro nuove calzature artigianali create da Angelo Menichini, figlio dell’artigiano Franco Menichini artefice delle centinaia di calzature e altri manufatti in cuoio che sfilano da decenni nel Corteo Storico. Anche quest’anno l’associazione Lea Pacini organizzerà un concerto di musica sacra nella chiesa di Sant’Andrea, alle 21 del 29.Ai piedi della Cattedrale, nella serata di venerdì 31 maggio, torneranno anche i 130 costumi del Corteo delle Dame che dal 2022 porta il nome della sua ideatrice, Nicoletta De Angelis. Edizione 29, la quarta in notturna che, per il terzo anno, vedrà esibirsi il Gruppo Sbandieratori dell’associazione Lea Pacini insieme ad uno spettacolo medievale di fuochi. Fino a domenica 26 è possibile ammirare la mostra “I Quartieri di Orvieto nel Corteo Storico“ al museo Claudio Faina.

Cla.Lat.