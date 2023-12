Tubificio, piano di rilancio: "Il giudizio è sospeso"

Concluso il ciclo di assemblee con i lavoratori del Tubificio di Terni. E Fim, Fiom, Uilm e Fismic tirano le somme. "Le assemblee – scrivono i sindacati – hanno preso atto dello stato della trattativa in ordine al piano di rilancio dell’azienda ad un anno dallo scorporo da Acciai Speciali Terni. I lavoratori affronteranno questa fase ancora incerta e complicata con il senso di responsabilità che li ha contraddistinti in questi ultimi dodici mesi. Nonostante le aperture dell’aziende sul numero degli esuberi e sulla volontarietà del riassorbimento in Ast, permangono criticità e perplessità sul tema del rilancio. Il piano degli investimenti, ancora da definire, sulle linee di produzione e su nuove produzioni, attualmente caratterizza il piano di rilancio come piano di ristrutturazione, che da un lato vede una riduzione dei costi che viene concentrata sul costo del lavoro e quindi sui lavoratori e dall’altro lato una contrazione dei mercati della componentistica delle auto con motore termico dove si dovranno trovare volumi e spazi persi in passato, in mercati altamente competitivi, dove l’azienda è impegnata a recuperare".

"L’impegno e il senso di responsabilità dei lavoratori manifestato nelle assemblee – concludono Fim, Fiom, Uilm e Fismic – ci

inducono a non opporci a questo piano. Vigileranno in questi mesi, per riprendere la discussione alla fine del primo trimestre del 2024, quando saranno chiariti volumi, andamenti economici e carichi di lavoro sugli impianti. Solo in quel momento potremmo dare un giudizio compiuto".