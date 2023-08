Tuber Fest: che spettacolo Gola, comicità e musica

Sale l’attesa per Tuber Fest Aestivum le notti del tartufo e della rosa di Cascia, in programma nella città di Santa Rita, per la sua prima edizione, domani e domenica. Una manifestazione dedicata a due simboli del territorio, organizzata dal Comune di Cascia, e inserita nel cartellone dell’Estate a Cascia, con appuntamenti a ingresso gratuito. Tuber Fest propone un percorso gastronomico alla scoperta delle eccellenze del territorio, tra cui il tartufo, e tanti eventi all’insegna del divertimento. Saranno, dunque, due giornate intense tra degustazioni, spettacoli, artisti di strada e grandi ospiti. Durante la manifestazione, in Piazza san Francesco, si esibiranno, infatti, domani alle 21.30, Giobbe Covatta con il suo spettacolo ‘Sei gradi’ e domenica i Tammuriata Rock con Tony Esposito.

Nello spettacolo di Covatta, il numero sei rappresenta l’aumento in gradi centigradi della temperatura del nostro pianeta e lo show tiene insieme comicità, ironia, satira e divulgazione scientifica su grandi temi di attualità. Poi sarà la volta della musica del cantautore e percussionista Tony Esposito, insieme ai Tammuriata Rock e al loro folk rock. Il programma di Tuber Fest prevede anche esibizioni di artisti di strada in piazza Garibaldi: domani gli ALLok by Pallotto (alle 18) e Bubble Rhapsody (alle 19), domenica Ribellula nel paese delle bolle (alle 18) e Fly in the street (alle 19), oltre che trampolieri con spettacolari cambi d’abito. Si torna alla comicità lunedì grazie allo spettacolo della cabarettista e attrice italiana Valentina Persia, a Cascia per una data del suo tour del 2023 “Ma che te ridi?!”. L’artista proporrà una serata divertente ed esilarante, un viaggio nei suoi cinquant’anni, trenta dei quali trascorsi sul palcoscenico, a contatto con il pubblico.