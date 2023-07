"Tua figlia è in pericolo, devi pagare" Orvieto, truffa sventata dalla polizia

ORVIETO - Sono ancora gli anziani a finire nel mirino dei truffatori. L’ultimo episodio che la cronaca registra si è verificato a Orvieto ai danni di una signora piuttosto avanti con gli anni. I malviventi l’hanno contatta fingendosi il nipote preoccupato per la madre. Durante la prima telefonata le è stato fatto credere che la propria figlia fosse in pericolo. L’anziana è stata quindi contattata sul telefono fisso da finti poliziotti i quali le hanno riferito di una situazione particolarmente grave per risolvere la quale era necessario un esborso economico. Utilizzando la tecnica standard, ormai conosciuta molto bene dalle forze dell’ordine, hanno finto di chiudere la telefonata rimanendo invece in linea. Il raggiro è stato sventato grazie ai movimenti sospetti dei malviventi che si erano fatti trovare in poco tempo sotto l’abitazione della signora, aspettando che scendesse per consegnare i soldi che aveva in casa. L’aiuto dei familiari chiamati con il cellulare e l’avvertimento alla polizia hanno messo in fuga i malintenzionati.