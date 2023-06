Truffe agli anziani Allontanati dalla città tre pregiudicati

TERNI - Risiedono in Campania i tre uomini che erano stati arrestati per truffe agli anziani e ai quali è stato ora notificato dalla Questura, su proposta dei carabinieri, il ’foglio di via’ dalla città con il divieto di rimettere piede a Terni per tre anni. I tre, fingendosi carabinieri, in due occasioni hanno cercato di estorcere denaro a persone anziane con la tecnica del finto incidente causato da un congiunto. Nella prima occasione, il 26 aprile scorso, un 19enne napoletano era stato colto in flagranza di reato dal comandante della stazione dell’Arma di San Gemini, fuori servizio, che lo aveva fermato a Terni, prima che raggirasse una signora, spaventatissima, che stava per consegnargli tutto quello che aveva in casa, tra denaro e preziosi. Nella seconda, il 27 aprile, un campano di 37 anni e un cittadino brasiliano residente a Napoli di 39 anni, erano stati fermati dai carabinieri di Terni con preziosi e contanti, appena sottratti ad una persona anziana e malata. I tre pregiudicati, tutti e tre arrestati, sono ritenuti soggetti socialmente pericolosi.