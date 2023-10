Truffatori di anziani. Come scoprirli

PERUGIA – Truffatori in trasferta. Spesso – in base a quanto risulta dalle indagini portate a termine – provenienti dalla Campania o da zone limitrofe del Sud. Preparati sulle loro vittime, abili a scoprire quello che serve per scardinare difese e sospetti. Abili attori capaci di interpretare, a seconda delle situazioni, l’avvocato o il carabiniere, il poliziotto o il militare dell’Esercito, e a inscenare le situazioni: l’incidente stradale, la multa, la causa persa in tribunale. Così bravi da far credere che pagare subito è la soluzione migliore per evitare guai peggiori.

Pagare quanto? Va bene sempre quello che uno ha in casa, più qualche gioiello, giusto per arrotondare. Il fenomeno delle truffe telefoniche, come di quelle on line, nella provincia di Perugia, nei primi nove mesi del 2023, conta oltre 2.350 casi, almeno quelli denunciati. Un fenomeno ben presente per arrestare il quale c’è una regola base da seguire: quella che il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Sergio Molinari (nella foto), ha ricordato presentando la nuova campagna di sensibilizzazione: "Se qualcuno vi chiede i soldi per telefono, chiamate il 112". Metodi, trucchi, modalità sono chiare. Sono, invece, oggetto di indagine le "tecniche" utilizzate per individuare le vittime. Se c’è, per esempio, una fase preparatoria in loco, che potrebbe aver lasciato tracce, o se la pesca è letteralmente ’a strascico’: tra tanti tentativi, quello giusto verrà fuori. Indagini, come detto, e approfondimenti investigativi. La scelta migliore è sempre quella di chiedere aiuto.