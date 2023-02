Truffa dell’abbraccio, ruba portafogli “Bloccata“ dai cittadini e arrestata

Lo ha abbracciato, gli ha rubato il portafogli poi ha nascosto i soldi nei vestiti del figlio piccolo, ma è stata vista, fermata e arrestata. Con la truffa dell’abbraccio una donna molto giovane, con due bambini al seguito, ha scippato un anziano mentre stava andando al mercato giovedì mattina nei pressi dei parcheggi Ansa del Tevere. Qui gli agenti della polizia di Stato del Commissariato sono intervenuti su richiesta di un vigile urbano che aveva fermato una donna, indicata da alcuni cittadini come l’autrice di una rapina avvenuta poco prima. Giunti sul posto, i poliziotti hanno identificato la donna – una cittadina di origine romena, classe 2002 – e i suoi due figli minori, hanno sentito la vittima, un settantenne di Città di Castello, ancora zoppicante e dolorante – che ha raccontato di essere stato avvicinato dalla ragazza mentre si recava al mercato.

La ventenne gli avrebbe chiesto insistentemente dei soldi, ma al diniego, ha reagito abbracciandolo e sottraendogli il portafoglio dalla tasca della giacca. Per guadagnarsi la fuga, la ragazza ha poi spintonato l’anziano facendolo cadere a terra. Le richieste d’aiuto della vittima avevano attirato l’attenzione di due cittadini che sono riusciti a fermare la giovane che vistasi scoperta, aveva restituito il portafoglio al settantenne (svuotato del suo contenuto). La ventenne, approfittando di un attimo di distrazione, si è data nuovamente alla fuga, venendo poi fermata mentre saliva a bordo di un’auto da un agente della polizia municipale. Una volta arrivati i poliziotti del commissariato hanno trovato all’interno degli indumenti indossati da uno dei figli della donna, il denaro sottratto all’uomo (nel frattempo soccorso dal 118). La ragazza è stata arrestata per rapina impropria e, su disposizione del pubblico ministero, è stata sottoposta ai domiciliari. Inoltre è stata anche denunciata per il reato di lesioni personali.

Nei guai è finito con lei il conducente del veicolo – un cittadino di origine polacca, classe 1994 – che la stava aspettando per portarla via dopo il furto e che ora deve rispondere del reato di favoreggiamento personale e reale.