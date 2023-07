Truffa del finto incidente Anziana fiuta l’imbroglio e fa acciuffare i malviventi

Un altro bel colpo messo a segno dai Carabinieri di Gubbio, che riescono ad indentificare tre persone ricercate dalla compagnia di Fano.

In particolare, i tre agivano nell’ambito delle truffe, utilizzando la consueta modalità di fingere un incidente stradale in cui è coinvolto un familiare della vittima, generalmente persone sole e anziane, prima telefonicamente poi presentandosi nell’abitazione per richiedere un risarcimento immediato spacciandosi per Autorità delle Forze dell’Ordine.

Una donna di Cagli particolarmente attenta, però, li ha incastrati: il truffatore, qualificatosi come Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri, è riuscito inizialmente a farsi consegnare quasi 300 grammi in oro e preziosi grazie allo stratagemma ormai conosciuto, per poi allontanarsi a bordo di un auto guidata probabilmente da un complice.

La donna, una volta accortasi dell’imbroglio subìto, ha chiamato immediatamente il 112, fornendo una dettagliata descrizione sia del finto Maresciallo che dell’auto sulla quale è salito dopo essere uscito dall’abitazione.

La Centrale Operativa di Fano ha diramato una nota di ricerca sia nelle Marche che nei comuni limitrofi, e i Carabinieri di Gubbio, nel corso di un controllo presso la località di Valfabbrica, hanno individuato il veicolo approfondendo anche i controlli.

All’interno dell’auto, che risulta essere stata noleggiata nel napoletano, sono stati identificati due uomini ed una donna, tutti quarantenni e tutti visibilmente nervosi.

Dalla conseguente perquisizione sono stati trovati vari monili in oro e di 4.000 euro in banconote da 50 euro, dei quali i tre non sapevano chiarire la provenienza. I tre sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria Locale per il reato di truffa e ricettazione.

La donna, che aveva presentato anche una denuncia, ha poi riavuto i suoi gioielli e monili che le erano stati presi con il raggiro. Una tipologia di truffa che, purtroppo, è ormai diventata un’abitudine anche nel territorio eugubino: da diversi anni episodi del genere si ripetono sporadicamente nel comprensorio, portando ad un innalzamento di attenzione da parte delle possibili vittime, il cui “identikit” è ormai ben chiaro.