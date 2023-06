Truffa del ’falso incidente’ Anziani ancora raggirati

Cresce l’allarme per le truffe agli anziani. Almeno tre colpi, purtroppo andati a buon fine, utilizzando il solito, meschino inganno del “falso incidente“ che coinvolge un familiare, sono stati messi a segno negli ultimissimi giorni. Altrettante le denunce presentate alle forze dell’ordine, che cercano di arginare un fenomeno particolarmente allarmante e che colpisce una delle categorie più deboli come quella degli anziani, appunto. Le zone di Cospea e di viale Brin sono state teatro degli ultimi colpi, in un caso con un bottino particolarmente ingente visto che ad una anziana signora sarebbero stati sottratti migliaia di euro. Il ’metodo’ è quello consolidato, che seleziona anziani quasi sempre soli in casa, quindi con un controllo preventivo delle varie situazioni personali da parte dei banditi. Qualcuno al telefono si spaccia per appartenente alle forze dell’ordine o all’autorità giudiziaria, avvisa falsamente la povera vittima che un familiare ( di cui vengono fornite esatte generalità, a dimostrazione dello studio preventivo condotto dai malviventi) ha provocato un incidente stradale e chiede una somma di denaro per evitare l’arresto. A quel punto l’anziano o l’anziana di turno racimolano tutto ciò che hanno in casa, tra contati e preziosi, e li mettono a disposizione del falso avvocato, poliziotto o carabiniere che sia che, puntualmente, bussa alla porta poco dopo la telefonata. Un fenomeno tristemente diffuso che continua a mietere vittime.

Ste.Cin.