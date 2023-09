Truffa d’amore sui social. Disabile raggirato. Sottratti 24mila euro

In un’occasione, i soldi sarebbero serviti per una pratica pensionistica. In un altro, per restaurare la tomba della madre. Poi, un aiuto per una sedicente cugina. E ancora, per ripulire il cellulare che, gli aveva fatto credere, i carabinieri avrebbero tenuto sotto controllo per una non ben precisata indagine. Presunta vittima della truffa un uomo di circa 45 anni, con disabilità psicofisica certificata, che sarebbe finito nella trappola, tesa da una 50enne, amica della sua fidanzata. L’origine della vicenda è un messaggio su Facebook, che l’uomo, secondo quanto denunciato, ha ricevuto dalla donna. Un messaggio che, secondo la ricostruzione, nell’arco di qualche tempo avrebbe dato vita a una frequentazione sia di persona che virtuale, tramite messaggi sulle piattaforme social e su quelle di messaggistica, ma anche fugaci incontri, ovviamente all’insaputa della fidanzata dell’uomo. Tra le prime richieste di denaro, quella per formattare il cellulare della presunta vittima poiché, avrebbe spiegato la donna, avrebbe dovuto cancellare prove che lo avrebbero potuto inguaiare con i carabinieri che lo tenevano sotto controllo e, in questo modo, liberarsi, secondo l’accusa, di eventuali riscontri alla presunta truffa. Circostanza, quella dell’indagine a carico dell’uomo, risultata del tutto inventata. Le richieste si erano, poi, ripetute con ragioni sempre diverse, soddisfatte con pagamenti in contanti appena prelevati dalla banca o con ricariche Postepay. Se non avesse pagato, sempre secondo la denuncia, la donna aveva minacciato di rivelare tutto alla fidanzata del 45enne e alla madre. L’uomo avrebbe continuato a soddisfare le richieste, circa 24mila euro in neanche sei mesi. Finché, all’ultima richiesta di denaro, la presunta vittima si è presentata con i carabinieri, ai quali, nel frattempo si era rivolta per denunciare quanto stava subendo. Effettuato lo scambio, la donna è stata fermata dai militari dell’Arma e trovata con il denaro "segnato" del pagamento richiesto. Per la donna la Procura della Repubblica di Perugia ha fatto richiesta di giudizio immediato. La presunta vittima è assistita dall’avvocato Anacleto Ferranti, mentre la presunta truffatrice è difesa dagli avvocati Sara Napoleoni e Martina Sorco.

