Trovato con la cocaina. Condannato

Fermato per un controllo stradale, i carabinieri lo hanno trovato in possesso di 25 dosi già confezionate di cocaina, per un totale di circa 12 grammi e di 210 euro in contanti che si ritengono frutto dell’attività di spaccio. Si tratta di un uomo di 34 anni, di origine albanese, che dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo, fermato dai militari della Stazione di Bastia Umbra per un controllo alla circolazione stradale, si è mostrato da subito nervoso e dalla perquisizione, personale e del veicolo, è spuntata fuori la cocaina ed è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di droga. Dopo l’udienza per direttissima, il gip del Tribunale di Perugia ha convalidato l’arresto e condannato l’uomo a 8 mesi di reclusione. Lo stupefacente e i contanti sono stati sottoposti a sequestro.