Trovato con cocaina e soldi: 35enne finisce in carcere

PERUGIA - Gli hanno trovato 208 grammi di cocaina e 8.155 euro in contanti. Forse frutto dell’attività di spaccio. Per questo i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Perugia hanno arrestato in flagranza di reato un 35enne di origini albanesi, con precedenti di polizia. L’uomo è stato intercettato durante dei controlli specifici a contrasto di spaccio e traffico di sostanze stupefacente che ha interessato il territorio provinciale. L’uomo, riferisce il comando provinciale dell’Arma, ha destato i sospetti dei militari al suo passaggio. Per questo lo hanno fermato e controllato. La perquisizione a carico del 35enne e della sua vettura hanno permesso di portare alla luce i primi riscontri ai sospetti. Portando, poi, i carabinieri a concentrarsi sulla casa dell’uomo. Dove i militari dell’Arma hanno rinvenuto la parte più consistente di stupefacente e il denaro. Di fronte agli "evidenti e rilevanti elementi indiziari" l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto e portato nel carcere di Capanne. A seguire, l’arresto è stato convalidato dal giudice del Tribunale del capoluogo che ha disposto nei confronti del 35enne la misura cautelare della custodia in carcere.