Trovato con armi e pistola rubata. Viene arrestato

PERUGIA - Una lunga serie di precedenti. Tra cui spicca l’ipotesi di omicidio. Quindi rapina, detenzione illegale di armi e maltrattamenti in famiglia.

E un piccolo armamentario custodito in casa. Un armamentario composto da due archi, una balestra, 23 frecce. Ma anche due pistole a gas senza il tappo rosso, una pistola vera risultata rubata.

Per questo gli investigatori della squadra mobile hanno arrestato un 52enne, controllato nell’ambito dell’attività che la questura indirizza proprio sulla regolare detenzione di armi. All’uomo vengono contestati i reati di ricettazione e detenzione illegale di armi. Si trova momentaneamente agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Eventuali approfondimenti potranno essere utili a chiarire l’origine dell’arma e se possa essere stata usata in qualche circostanza o meno, per poter verificare anche l’eventuale coinvolgimento dell’arrestato. Sono diversi gli episodi di furti registrati a Perugia e in provincia, in cui il bottino portato via comprende anche armi.

Spesso pistole, utilizzate per autodifesa o per tiro sportivo, oltre a fucili da caccia. Un bottino che, oltre al valore economico, diventa quasi strategico nel caso in cui si debba "armare" una batteria di rapinatori. In questo modo, sia che vengano utilizzate direttamente da chi se ne è impossessato o vendute, pistole e fucili appaiono come "prede" decisamente ambite. Il controllo sulla detenzione diventa, in questo senso, determinante nell’ottica della prevenzione e della sicurezza del territorio.