Trovati con la droga: fermati due giovanissimi

Dalla stazione a Elce sulle tracce dello spaccio di hashish. Una ragazza di 21 anni e un ragazzo non ancora diciottenne sono stati fermati dagli agenti del commissariato di Assisi a Fontivegge, a conclusione di un’attività di indagine contro lo spaccio di droga. Secondo quanto riferito dalla questura, gli agenti durante l’attività di monitoraggio, hanno notato i due giovani che, dopo aver prelevato del denaro da un bancomat, erano stati avvicinati da un uomo apparentemente di origini nordafricane, il quale, una volta raggiunto un luogo più isolato, si è rapidamento scambiato qualcosa con i ragazzi. Che cosa in particolare è stato appurato quando i poliziotti sono intervenuti, riuscendo a bloccare i due ragazzi, mentre il terzo è riuscito a darsi alla fuga. Sentiti dagli agenti, i due hanno mostrato evidenti segni di nervosismo e insofferenza al controllo e, per questo motivo, sono stati accompagnati in questura per essere sottoposti ad accertamenti più approfonditi. Negli uffici di Pian di Massiano, la 21enne, infatti, messa alle strette, ha consegnato una confezione da 102 grammi di sostanza stupefacente, poi risultata essere hashish. Inoltre, nell’auto di servizio utilizzata per accompagnare i due ragazzi in questura, gli agenti hanno rinvenuto altro hashish, per un peso di 35 grammi. A quel punto, i poliziotti hanno deciso di approfondire le verifiche anche nell’abitazione dei due giovani. Nella stanza della donna, gli agenti hanno rinvenuto un pacchetto di sigarette con all’interno alcuni frammenti di stupefacente. Considerato quanto emerso a loro carico, i poliziotti hanno quindi proceduto all’arresto di entrambi i ragazzi per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Tutto il materiale, invece, è stato sottoposto a sequestro.

Su disposizione del pubblico ministero, la 21enne è stata trattenuta agli arresti domiciliari fino al rito direttissimo tenutosi che si è concluso con la convalida dell’arresto e la disposizione del divieto di ritorno nel comune di Perugia. Stessa misura è stata disposta dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minori a carico del 17enne. Le indagini proseguono per risalire al presunto fornitore che è riuscito a dileguarsi, un tassello da aggiungere per ricostruire lo spaccio al dettaglio nel quartiere perugino.

elleffe