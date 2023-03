Trovata morta dal compagno S’indaga sul decesso in casa di una donna di sessant’anni

L’ha trovata il compagno rientrando a casa. Riversa a terra. Ha dato immediatamente l’allarme, ma sono stati inutili i tentativi di soccorrere la donna di 60 anni, trovata sul pavimento dell’abitazione di famiglia, a San Biagio della Valle. La 60enne, secondo i primi accertamenti carabinieri, sarebbe stata colta da un malore. Era da sola in casa, nessuno avrebbe sentito o potuto chiedere aiuto, se non, come è successo, il compagno al suo ritorno. Dalle indagini condotte, non sarebbero emersi elementi che possano condurre a ricostruzioni diverse, tanto meno a una morte violenta. Anche se la salma è, al momento, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Presumibile che venga disposta l’autopsia per accertare con chiarezza le cause del decesso. Sul corpo della donna, secondo quanto è stato possibile apprendere, sarebbero state rilevate delle lesioni. Anche per chiarire la loro origine, l’accertamento medico legale potrebbe venire in aiuto agli investigatori, così da confermare la convinzione che le ferite rilevate sul corpo della donna e la presenza di sangue siano compatibili con gli effetti di una caduta piuttosto che conseguenza di colpi ricevuti, escludendo in modo definitivo altre piste. La 60enne, insomma, colta da malore, sarebbe caduta in terra, sbattendo al suolo e ferendosi. Il ritrovamento e il successivo allarme, secondo quanto si apprende, sarebbe arrivato a distanza di tempo dalla caduta. A quando risale il decesso è un altro elemento che l’esame tecnico potrà contribuire a chiarire. Se quella del malore, al momento, sarebbe l’ipotesi più accreditata per spiegare la morte della 60enne, l’abitazione di San Biagio è stata posta sotto sequestro per consentire di completare anche gli accertamenti scientifici e mettere insieme ulteriori tessere.