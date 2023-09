Trova una voragine, si schianta in moto Gravi ferite per un imprenditore

di Fabrizio Paladino

E’ ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale di Perugia un imprenditore di 58 anni, Fabio G., residente a Selci Lama, che nel tardo pomeriggio di venerdì intorno alle 19,30 ha avuto un incidente mentre si trovava in sella alla sua potente moto lungo la Strada Provinciale 100 di Pistrino che collega la frazione sangiustinese a quella di Citerna.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe perso il controllo del veicolo a causa di una maxi buca sulla via, con tanto di avvallamento stradale che, sul quel tratto, è evidente da anni ormai, senza un intervento risolutivo. C’è una testimone che ha visto quanto accaduto per poi raccontarlo ai carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso.

Le condizioni disastrate della Provinciale 100 sono note ormai da tempo e chi ha la sfortuna di percorrere questa via sa bene i pericoli che deve affrontare. Soprattutto i motociclisti rischiano quotidianamente di cadere a causa di vere e proprie voragini, come quella a poche centinaia di metri dal ponte sul Tevere dove il cinquantottenne ha perso il controllo.

Il fratello dell’uomo, Massimo G., accusa: "Fabio riportato lesioni gravissime, è finito sul campo a fianco della strada a causa di questa buca che si estende per alcuni metri. Non riesco a capire come mai nessuno intervenga per asfaltare il tratto interessato che, di fatto, va dal paese di Selci fino alla località di Vingone, nel territorio comunale di Città di Castello. Faccio un appello ai tecnici della Provincia e al personale dell’ente affinchè, quanto prima, possano verificare lo stato del manto e successivamente dare una sistemata, altrimenti altri mezzi potrebbero subìre dei danni consistenti". Peraltro in tutta l’arteria che attraversa i comuni non esiste più la segnaletica verticale e, soprattutto di notte, chi transita lo fa a suo rischio e pericolo.

"E’ proprio così – prosegue Massimo G. – che aspettano prima di intervenire? Mio fratello ora si trova in quel letto dell’ospedale, siamo preoccupati perchè abbiamo saputo dai medici i traumi riportati. Adesso la rabbia è tanta, perchè questo drammatico incidente si poteva evitare".

In effetti è diventato praticamente impossibile transitare su questa strada che conduce anche ad Arezzo, quindi si tratta di una via di comunicazione piuttosto importante per tutta la vallata.