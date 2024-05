Trova borsa coi soldi. Si cerca il proprietario

Ha trovato una borsa da uomo smarrita in zona Rignaldello con all’interno effetti personali e soldi, ma nessun documento identitario, quindi l’accessorio è stato consegnato agli agenti della polizia locale. Grazie a questo gesto di civiltà di un tifernate, chi ha perso la borsa (un modello a tracolla) potrà rientrarne in possesso recandosi al Servizio Economato nella sede del comune di Città di Castello in piazza Gabriotti dove l’hanno portata gli agenti della polizia locale, lasciandola in deposito. Nell’occasione viene fatto un punto della situazione per quanto riguarda gli oggetti smarriti: nel 2023 sono state 80 le denunce presentate all’apposito ufficio della Polizia Locale situato nel Loggiato Gildoni dove a fronte di 30 rinvenimenti di beni e oggetti sono state circa 20 le restituzioni. Gli smarrimenti più frequenti riguardano tessere sanitarie, carte d’identità, telefonini, materiale tecnologico, borse, portafogli, bigiotteria e collane. Non mancano gli animali: tra le segnalazioni persino quella di un montone, oltre a capre e pecore, che sono più comuni nel periodo autunnale.

C’è stato anche chi, dopo pochi mesi dal fatidico “sì“ ha denunciato lo smarrimento della fede nuziale, con la speranza di poterla ritrovare. Nella casistica si ricordano storie a lieto fine, in particolare quelle che si sono concluse con la riconsegna al legittimo proprietario di portafogli contenenti importanti somme di denaro. L’auspicio è che sia il caso anche della borsa fresca di rinvenimento a Rignaldello.