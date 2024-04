"Troppo lontana dallo scalo. Non sarà utile"

Arrivano forti critiche da più fronti alla scelta di realizzare una fermata ferroviaria a Collestrada a servizio dell’aeroporto. A muoverle è il Movimento 5 Stelle con il capogruppo in Comune, Francesca Tizi (foto). "Ci chiediamo come può un’infrastruttura che dista 4 chilometri dall’aeroporto essere a servizio dello stesso ed essere definita facile, fruibile e allettante. Come fa a incentivare i viaggiatori verso Perugia, quando la frequenza dei treni è prevista ogni mezz’ora e soprattutto quando per poterla raggiungere è necessario utilizzare più mezzi di trasporto: prendere una navetta dall’aeroporto alla stazione di Collestrada, poi un treno verso Perugia e infine il Minimetrò, un altro autobus o un taxi per il centro – il tutto con bagagli al seguito. E chi deve andare verso Bastia o Assisi? Come mai non si è ritenuta più opportuna come stazione a servizio dell’aeroporto quella di Ospedalicchio? Per non parlare della viabilità costantemente congestionata nei pressi dello svincolo del raccordo per Collestrada – continua - e della presenza, proprio dove sarà realizzata la stazione, del rifugio Enpa, nel quale trovano ospitalità centinaia di cani e gatti, che saranno traumatizzati dai rumori dei lavori. Il rifugio, che ospita tra l’altro oltre 250 gatti, infatti, è situato a ridosso dei binari del treno e auspichiamo che all’interno di questo ’progetto futuristico’, sia stato previsto un tratto recintato a protezione degli animali".