"Troppo caldo, tutelare i lavoratori" I sindacati chiamano la Regione

Il grande caldo non dà tregua ormai da due settimane e si alza l’allarme anche nei luoghi di lavoro. Il problema riguarda soprattutto le attività all’aperto come edilizia, agricoltura o cantieri stradali, ma anche le persone che lavorano all’interno di capannoni industriali e artigianali privi di impianti di refrigerazione dell’aria. All’interno di numerose strutture, come riferiscono numerose testimonianze in questi giorni, la temperatura sale ben oltre la soglia di ’sopravvivenza’ dei 40 gradi.

Ora, perciò, si fanno sentire anche in Umbria i sindacati. Per Cgil, Cisl e Uil è "urgente trattare di stress termico" e tentare di raggiungere un accordo "a tutela dei lavoratori, di tutti, ma in special modo di quelli più esposti". Per questo gli stessi sindacati hanno chiesto un incontro alla Regione. Per i segretari generali regionali di Cgil, Cisl e Uil, Maria Rita Paggio, Angelo Manzotti e Maurizio Molinari "sono sempre di più i casi di incidenti da stress termico che colpiscono chi sta lavorando". "A volte purtroppo - aggiungono in una nota congiunta - con conseguenze gravi che, se non affrontate con tempestività e nel modo migliore, potrebbero arrivare addirittura a causare il decesso dei lavoratori. La questione si è aperta in questi giorni, in cui le temperature sono arrivate a soglie difficilmente sopportabili, e deve essere affrontata diventando la priorità in un attivo confronto tra le istituzioni, le rappresentanze sindacali e il mondo del lavoro nelle sue declinazioni. Sono necessari quindi interventi e misure strutturali che chiediamo siano condivisi nell’immediato in un’ottica concertativa per tutelare i lavoratori, soprattutto quelli delle categorie più a rischio".