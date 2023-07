"Troppi silenzi sul Prg Vanno coinvolti i cittadini"

BASTIA UMBRA – "È necessario creare dibattito e informare la cittadinanza sul Prg". Lo chiede il gruppo consiliare del Partito Democratico –Ramona Furiani e Luisa Fatigoni – vista l’importanza del tema del Piano regolatore generale (Prg) che verrà portato in consiglio comunale a fine luglio. "Il dibattito sulla città è fondamentale e fortemente importante, poiché il Prg ne determina il futuro – dice il Pd - e c’è perciò bisogno di un più ampio coinvolgimento dei cittadini".

Il punto è proprio questo: servono trasparenza e chiarezza. "Il Prg è certamente un tema delicato – sottolineano le due consigliere del Partito democratico - che deve seguire un iter ben preciso. Non si comprende la necessità di tanta ritrosia – aggiungono Furiani e Fatigoni – forse necessaria per tenere il più possibile unita una maggioranza già zoppicante. Il dibattito sulla città è fondamentale e fortemente importante, poiché il Prg ne determina il futuro in termini di edificazione e di recupero del costruito e dal nostro punto di vista c’è bisogno di un più ampio coinvolgimento dei cittadini". In questa ottica il Pd aveva richiesto un’ ulteriore convocazione della II commissione permanente svoltasi di recente: commissione che è risultata necessaria per dirimere le questioni poste dalle minoranza, ma anche quelle della maggioranza, apparentemente poco coinvolta nello stato di avanzamento del Prg. Riunione che doveva essere pubblica e prevedere la partecipazione di uditori esterni, ma la giunta ha fatto retromarcia e ha stabilito che la Commissione si sarebbe svolta in "seduta riservata", a porte chiuse.