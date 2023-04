"Troppi castori in Umbria Vanno rimossi"

In Toscana e in Umbria sono tornati i castori. Un ritorno che nel giro di qualche anno si è fatto troppo affollato, tanto che la questione si è fatta ambientale ed è finita in Parlamento. Risultato? "Serve un’azione coordinata di rimozione" e, più in generale, "una strategia gestionale armonizzata e coerente, peraltro ampiamente condivisa nell’ambito della comunità scientifica, giustificata dalle capacità di spostamento e diffusione della specie e, soprattutto, dalle ricadute collettive che si avrebbero a seguito dell’insediamento della specie anche in una sola delle regioni interessate". E’ quanto ha sostenuto il sottosegretario all’Ambiente, Claudio Barbaro, rispondendo a un’interrogazione che Marco Simiani, del Pd, ha posto alla Camera, in commissione Ambiente. L’arrivo del castoro eurasiatico "risulta attribuibile ad immissioni di natura illegale, in quanto non autorizzate dalle autorità e non adeguatamente pianificate".