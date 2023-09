’Troppe bugie sulla Polvese’ La Lega attacca la Provincia per la gestione dell’isola

"La presidente della provincia di Perugia Stefania Proietti e il consigliere delegato al patrimonio Letizia Michelini, nel replicare alla nostra denuncia sullo stato di abbandono e degrado all’isola Polvese, dimostrano di non conoscere lo stato reale delle cose".

A rilanciare dopo il primo botta-risposta sono il consigliere regionale della Lega Valerio Mancini e il consigliere provinciale Giovanni Dominici. "Avevamo documentato – proseguono – una serie di criticità evidenti e posto alcuni interrogativi alla Provincia di Perugia. Molte di quelle domande continuano a rimanere senza risposta... Nella replica, la Provincia di Perugia afferma che il gestore dell’ostello ‘si sta attrezzando per l’apertura’, ma nello stesso tempo si dice che sono stati organizzati degli eventi e che l’Ente si sta informando circa ‘lo stato delle autorizzazioni commerciali’. La Provincia dimostra quindi una totale contraddizione nella risposta".

"Come mai in data 31 agosto – continuano Mancini e Dominici – quindi in piena stagione estiva, dopo tre mesi di gestione, era chiuso al pubblico? E’ vero che in questi mesi è rimasto aperto soltanto venti giorni? Per quanto riguarda il taglio dell’erba e le scese delle barche, di competenza demaniale, ci domandiamo se la Provincia abbia mai sollecitato l’ente competente visto il totale degrado di cui siamo stati testimoni. Per quanto ci viene replicato sulla questione degli eventi, abbiamo denunciato il totale stato di incuria e di non utilizzo dell’Aula Verde, sede didattica di quello che è tutt’ora conosciuto come Parco didattico scientifico di Isola Polvese e la mancata organizzazione dell’ ‘Isola di Einstein’, iniziativa capace di attrarre, come già detto, oltre 12mila presenze sul territorio in tre giorni. Ci viene risposto che la Polvese è una delle location più ambite per le celebrazioni di matrimoni. In pratica vengono messi sullo stesso piano eventi privati come i matrimoni e iniziative di ampio respiro come l’Isola di Einsten... Appare evidente l’incapacità di comprendere l’enorme potenzialità dell’isola".

Sul fatto che le potature degli ulivi sono state lasciate a terra per essere poi essiccate e trinciate, continuano i consiglieri "la Provincia di Perugia si dimentica di di dire che le potature si trovano in quello stato da circa un anno".