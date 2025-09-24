Troppe assenze e niente esame, il Tar smentisce

ORVIETO Uno studente non viene ammesso all’esame di maturità per aver collezionato troppe assenza nel corso dell’anno, ma nonostante le prove da lui portate di non essere stato in realtà assente, alla fine è stata necessaria una sentenza del Tar per dimostrare che si trattava di un equivoco causato dal cattivo funzionamento del registro elettronico. Protagonista del caso uno studente dell’ultimo anno di un istituto superiore che si stava preparando all’esame di Stato con la media del 7 e un rendimento ampiamente sufficiente, ma che, come un fulmine a ciel sereno, si è visto impedire l’accesso all’esame perché dal registro elettronico risultava che avesse superato il 25% del limite massimo delle assenze, che è fissato dalla normativa entrata in vigore nel 2009. Era stato il vicepreside della scuola a comunicargli la motivazione dell’esclusione, ma il ragazzo aveva in realtà verificato personalmente la propria situazione assenze all’inizio di maggio, riscontrando una percentuale del 23,58%, ben al di sotto del limite consentito. Successivamente aveva effettuato solo due ore di assenza aggiuntive, ma il registro elettronico mostrava un aggiornamento che portava la percentuale al 25,47%, con una variazione incompatibile con le sole due ore mancanti. Convinto di essere dalla parte della ragione, lo studente si è rivolto insieme ai genitori ad un avvocato che ha presentato ricorso al Tar la cui sentenz ha evidenziato numerose incongruenze nella gestione del registro elettronico. Durante il procedimento sono emerse discrepanze significative tra diverse sezioni: assenze e ritardi presenti in alcune sezioni ma non in altre, voti conseguiti in giorni in cui lo studente risultava assente, e assenze mai giustificate secondo alcuni documenti. L’istituto aveva difeso la prassi sostenendo che la registrazione veniva completata entro la stessa giornata, ma il tribunale ha evidenziato come gli studenti abbiano preso conoscenza del numero reale di assenze solo nei giorni precedenti la chiusura dell’anno scolastico. Il Tar ha disposto che il Consiglio di classe proceda a una nuova valutazione dello studente per l’ammissione all’esame di Stato, senza tenere conto delle assenze registrate durante l’anno scolastico. Considerato che lo studente aveva già sostenuto le prove d’esame con risultati positivi, il Tar ha ordinato l’attribuzione dei crediti scolastici e la votazione finale.

Cla.Lat.