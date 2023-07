’Trofeo Fagioli’ da urlo Lombardi vince a sorpresa Il favorito Faggioli va ko

L’imprevedibilità regna sovrana al 58° Trofeo Fagioli: è Achille Lombardi, con un totale di 3’16”46 (gara 1: 1’38”38; gara 2: 1’38”08), a conquistare il gradino più alto del podio, in una domenica costellata di emozioni e imprevisti. Come quello capitato a Simone Faggioli, tredici volte campione a Gubbio e favorito anche per quest’anno dopo il miglior tempo nelle prove di sabato, che nella prima manche, all’altezza della “Scoletta”, tocca il guard rail e manda fuori uso cerchio e ruota anteriore sinistra; costretto al ritiro, a nulla è valso il record giornaliero fatto registrare nella seconda manche (1’35”04).

Dopo Lombardi, alla guida di una Osella Pa21 4C Turbo, al secondo posto si piazza Franco Caruso con la sua Nova Proto Np01 Zytek con 1’11” di ritardo, con Samuele Cassibba che si porta a casa la medaglia di bronzo. La premiazione sul valico della Madonna della Cima è stata impreziosita sia dalla diretta Sky sul canale ACI Sport TV, che ha seguito la salita fino dal mattino, ma anche dalla presenza della fanfara del Gruppo Bersaglieri di Gubbio, oltre a rappresentanti dell’amministrazione comunale e provinciale, che hanno ampiamente contribuito, insieme anche alla Regione, alla realizzazione dell’evento, che ancora una volta si dimostra partecipato e atteso dai piloti – 238 i verificati – grazie all’organizzazione fornita dal CECA del presidente Alessandro Fiorucci e dal direttore di gara internazionale Fabrizio Fondacci. C’è un risvolto positivo anche per la città, che in tre giorni ha potuto godere, oltre dello spettacolo delle auto a ridosso delle mura urbiche, anche di un afflusso di visitatori significativo, in attesa dello SpencerHill Festival del prossimo weekend. Tornando ai motori, Luigi Fazzino si piazza quarto assoluto e primo tra gli U25, al quinto posto uno scoppiettante Filippo Golin, seguito da Emanuele Farris e dal miglior posizionato tra gli stranieri, Sebastian Petit. Entra nella top ten anche Filippo Ferretti, che a bordo della Wolf Gb 08 Thunder è il miglior umbro in gara, vincendo anche il gruppo delle monoposto E2SS. Tra gli eugubini in gara risaltano il figlio d’arte Alessandro Picchi che vince nella RS Turbo e Kristian Fiorucci, con un’ottima prestazione in gara. C’è rammarico invece per il ritiro di Gianni Urbani, che ha accusato dei problemi alla vettura nella seconda manche e si è ritirato dopo un nono posto assoluto in gara 1.