Trofeo di bocce ’Altotiberino’. Ecco i vincitori

CITERNA – Grande partecipazione al Trofeo ’Gruppo Alimentare Valtiberino’ organizzato dalla Bocciofila di Pistrino. Ecco i vincitori. Nella gara categoria serie A, con 39 formazioni, ha vinto la coppia Antonini-Stia del Fontenera, secondo posto per la coppia Ricci - Carloni del Sant Erminio e medaglia di bronzo per Barbabietola- Comodi (Gualdese): i vincitori sono stati premiati dal presidente della bocciofila Pistrino Bruno Acquisti, dal direttore di gara Edoardi e da alcuni rappresentanti istituzionali. Nella gara delle categorie BCD con 130 formazioni partecipanti si è classificata al primo posto la coppia Pescari-Lucarini di Cerbara, secondo posto per Cardellini-Ciabucchi di Città di Castello e medaglia di bronzo per la coppia Muratori -Bergamotti della Cagliese: per loro premiazione col sindaco di Citerna Enea Paladino e il vice Paolo Carlini.