“Trita-macerie“ a Poreta: l’impianto sarà delocalizzato

L’impianto trita macerie previsto a Poreta sarà delocalizzato. La Regione, nel giorno in cui il Tar non ha concesso la sospensiva delle autorizzazioni chiesta dal comitato dei cittadini in merito alla riattivazione della Cava nei pressi di Poreta a Spoleto, ha convocato, su indicazione della presidente della stessa Regione (nella foto la presidente Donatella Tesei), una riunione a cui ha invitato gli uffici tecnici dell’Ente, quelli del Comune di Spoleto e l’azienda Marcucci srl, titolare della concessione Cava Poreta, nonché l’azienda Virdis, proprietaria di una ex cava situata in un sito più distante dal centro abitato, anch’essa da riambientare mediante la colmatura di un ampio scavo. Durante l’incontro è emersa una soluzione condivisa che prevede lo spostamento dell’impianto di triturazione lontano dalle abitazioni e la colmatura di entrambe le cave con vantaggi per l’ambiente e il paesaggio.