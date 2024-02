Tributo a Mario Torelli, una vita per l’archeologia. Tre giorni tra omaggi accademici e ricordi personali Il Museo Archeologico Nazionale dell'Umbria dedica tre giornate di studio al professor Mario Torelli, archeologo e etruscologo di fama internazionale. L'evento, intitolato "Egregio Prof. Torelli, Caro Mario. Una vita per l'Archeologia", si terrà dal 21 al 23 febbraio e vedrà la partecipazione di illustri studiosi italiani e stranieri. L'iniziativa è organizzata dalla Direzione regionale Musei Umbria per onorare la memoria e la carriera del professor Torelli.