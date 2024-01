Tributi evasi, recuperati 2 milioni: "Garantiti tutti i servizi pubblici"

Lotta all’evasione fiscale nel 2023 per il comune di Città di Castello: l’azione di verifica degli importi non versati dai contribuenti ha permesso di avviare il recupero di una somma complessiva di oltre 2 milioni di euro, "molto più alta di quella ipotizzata col bilancio di previsione". Agli oltre 520mila euro riscontrati da Sogepu per la Tari (rispetto ai 400mila previsti) si è aggiunto 1 milione e 500mila euro per l’Imu (la previsione in bilancio era di 950 mila euro): in tutto qualcosa come 630 avvisi di accertamento "frutto di un’attività di incrocio dei dati e verifiche delle dichiarazioni da parte degli uffici competenti".

È solo una parte del resoconto che nel 2023 ha visto impegnato l’assessorato al bilancio che fa capo a Mauro Mariangeli che traccia un quadro delle attività svolte: "Le azioni di recupero dell’evasione fiscale servono a riaffermare l’idea che la città può crescere solo con il contributo di tutti – ha detto – Più in generale abbiamo cercato al meglio di contenere la pressione tributaria comunale e le tariffe, anche con sgravi alle famiglie in difficoltà e incentivi ai pubblici esercizi". Sono questi i cardini del 2023 visto dal punto di osservazione del settore Finanze del Comune. "Tante sono state le difficoltà che ci hanno costretto a rivedere alcune tariffe ferme dal 2017 e dal 2018 (mense e trasporti scolastici, ndr), abbiamo lavorato per garantire i servizi pubblici ai cittadini senza alcuna rinuncia e investire sul Pnrr, cofinanziando la maggior parte degli interventi, ma anche sull’edilizia scolastica, sul miglioramento delle infrastrutture del territorio e sulla crescita economica", aggiunge Mariangeli.

Nonostante le polemiche e i percorsi non sempre facili l’assessore sottolinea con soddisfazione anche le performance delle società partecipate, "nessuna delle quali – precisa – è in perdita". Ricorda come "il 2023 per Sogepu abbia segnato l’avvio della gestione integrata dei rifiuti urbani in Alta Umbria, di cui l’azienda sarà protagonista dentro Sogeco per 15 anni, a seguito dell’affidamento del servizio pubblico dell’Auri per 315 milioni di euro. Una gestione dalla quale Sogepu ricaverà il 62 per cento dell’intero fatturato", precisa Mariangeli, ricordando come l’azienda abbia chiuso l’esercizio 2022 in positivo per 265 mila euro. Segnalando la chiusura in utile anche per Polisport del bilancio 2022 per mille 368 euro, Mariangeli richiama l’attenzione sul fatto che Farmacie Tifernati nel 2022 abbia distribuito dividendi per 153 mila euro al Comune che hanno avuto "un positivo riverbero a beneficio dei cittadini".