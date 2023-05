Tribunale, Sos-organici Rimasto inascoltato l’appello all’adeguamento

Sono trascorsi circa dieci anni da quando il Governo Monti, nell’ambito del riequilibrio geografico dei tribunali italiani, "salvò" il tribunale di Spoleto affidando a quello che divenne il tribunale dell’Umbria Centrale le competenze territoriali di Foligno, Todi e parte dell’Umbria nord-ovest. Gli uffici spoletini passarono da un’utenza di circa 70mila ad oltre 200mila umbri, senza però adeguare le piante organiche né del personale amministrativo né dei magistrati. Due anni fa durante il Governo Conte si insediò il nuovo procuratore generale di Perugia Sergio Sottani che, in occasione della sua prima visita a Spoleto, pose l’attenzione proprio sulla grave problematica della carenza di personale, sottolineando che "nessun ufficio può funzionare con poco personale e che dal momento in cui si è passati da una popolazione di 80mila utenti a oltre 200mila gli uffici sarebbero dovuti essere adeguati alla realtà, perché se non funziona Spoleto non funziona neanche la Corte d’Appello di Perugia". Un grido d’allarme rimasto inascoltato e la situazione a Spoleto è la stessa di due anni fa. La mancanza di personale amministrativo ed in particolare dei cancellieri, rallenta notevolmente i tempi. Su 19 assistenti previsti in pianta organica, ce ne sono solo 8 in servizio. Su 7 ausiliari previsti, sono in servizio soltanto due. Una situazione analoga riguarda i magistrati, ed il tribunale è organizzato con sezioni promiscue ovvero gli stessi giudici si alternano tra civile e penale a seconda dei giorni. "La situazione rispetto ad altre realtà italiane non è poi così drammatica come si potrebbe pensare – dice il neo-presidente dell’Ordine degli avvocati di Spoleto Pietro Morichelli – l’errore fu commesso all’inizio quando il personale amministrativo ed i magistrati di Todi e Foligno furono assegnati a Perugia. Per risolvere i problemi basterebbe ridefinire le piante organiche e a quel punto potremmo anche dividere tra sezione civile e penale". Il problema della carenza di personale riguarda anche la Procura della Repubblica con appena 3 vice procuratori onorari, per 6 magistrati togati. Lo stesso Presidente dell’ordine Morichelli fa il paragone con il tribunale di Terni che a fronte di circa 40mila utenti in più di quello di Spoleto può contare su quasi il doppio del personale. L’auspicio è che ora il Governo Meloni metta mano alle piante organiche.

Daniele Minni