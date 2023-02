Tribunale, se ne parla in Consiglio

Dopo l’iniziativa del consigliere regionale della Lega, Daniele Nicchi, che ha chiesto alla Regione di sostenere la sua proposta di legge per ripristinare il Tribunale di Orvieto, anche il Consiglio comunale torna ad occuparsi del tema. Martedì sarà infatti in discussione la mozione presentata dall’esponente del gruppo “Siamo Orvieto“ Cristina Croce, con la quale si sostiene la stessa proposta avanzata dal leghista, nel contesto di un provvedimento nazionale per il ripristino dei Tribunali cosiddetti “minori“ che venne adottato dieci anni fa dal Governo Monti e che, nel caso di Orvieto, comportò un accorpamento con la sede di giustizia ternana sui cui esiti, a distanza di tempo, c’è un giudizio unanimamente negativo sia in termini degli ipotizzati risparmi sui costi di gestione che in realtà non ci sono stati, sia di miglioramento dell’efficenza della giustizia stessa che, in realtà, si è tramutata nel suo contrario con forti disagi per gli utenti orvietani.

Il Consiglio comunale potrebbe ora sostenere l’iniziativa dell’assemblea regionale che, a sua volta, si collega ad una serie di analoghe posizione assunte in varie regioni d’Italia dalle istituzioni locali che vennero interessate e penalizzate dalle stesse chiusure e dai conseguenti accorpamenti. Un tema direttamente collegato al possibile ripristino del Tribunale è anche quello della presenza della Procura, ovviamente soppressa a suo tempo insieme alla sede di giustizia. Aver eliminato anche la Procura ha fatto si che si abbassasse il livello di guardia nel controllo del territorio dal punto di vista della legalità nononostante la presenza delle forze dell’ordine che nel corso degli ultimi dieci anni non sono state fortuntamente ridimensionate.Nei mesi scorsi, l’amministrazione comunale aveva respinto la possibilità di ospitare uno “sportello di prossimità“ in cui poter svolgere alcune attività collegate al Tribunale di Terni perché tutti gli oneri economici di questo servizio sarebbero ricaduti sull’ente locale.

Cla.Lat.