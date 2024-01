"Tribuna coperta? La portiamo noi". Stand fai-da-te per guardare la partita

"Incredibile, questa non l’avevamo mai vista". Che cosa? É presto detto. Allo stadio di calcio Paticchi di Amelia, per la prima giornata di ritorno del girone B del campionato di Promozione, si gioca Amerina-Amc 98. Un’ora prima della partita la pioggia non dà tregua e i gestori del bar dello stadio già pensano ad una domenica di magra. "Con questo tempo oggi, da Acquasparta, non viene nessuno". E invece ecco arrivare le prime macchine di tifosi ospiti. "Certo che c’è da fargli un applauso, con quest’acqua…". Cinque macchine e un furgone, quello del capo tifoso Aldo Bottiglia che una ne fa e cento ne pensa. Possono quattro gocce creare grattacapi ad uno come lui che ha fatto centinaia di trasferte al seguito della Roma? Ecco così che dal furgoncino sbuca un gazebo da 3x2 metri. Il tempo di prendere posto ai lati del terreno di gioco e in fretta e furia, ecco nascere la tribuna coperta portata direttamente da casa. "La cosa più bella – racconta il buon Aldo – è come ci guardavano quelli di Amelia. E non vi dico le risate di un nostro compaesano che ha il figlio che gioca nell’Amerina".

Per quanto riguarda la pioggia, il problema dunque è risolto. Ma con gli striscioni come si fa? Perché non c’è partita senza striscioni, uno su tutti quello che ricorda Alessandro, sempre al fianco dei suoi amici, anche da lassù. "Abbiamo tirato un filo e ci abbiamo appeso gli striscioni. Ad un certo punto sembrava di stare in un mercato…".

Non resta che cantare insomma, cosa che i ragazzi al seguito dell’Amc 98 hanno puntualmente fatto per tutta la partita, con tanto di fumogeni a completare la coreografia.

Del resto Aldo e soci non sono nuovi a trovate di questo tipo, come quando, contro il San Venanzo, visto che l’Amc 98 non era andata in gol, pensarono bene, a fine partita, di far segnare il custode a porta vuota pur di esultare per una rete.

Ah, manca un particolare, il risultato finale. Amerina-Amc 1-1, un pari conquistato in rimonta che mantiene la formazione di Enzo Montecchiani al terzultimo posto. Un punto per iniziare il 2024, aspettando la gara di domenica prossima quando ad Acquasparta, dove la tribuna coperta invece c’è, arriverà il Campitello.

Il meteo prevede un abbassamento delle temperature, ma guai a sfidare i tifosi dell’Amc 98. E allora chissà che non sbuchi fuori di nuovo il gazebo, magari riscaldato da un bel fungo, per l’occasione, per tifare brindando… a vin brulè.