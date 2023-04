Trevi, ultimi ritocchi alle liste elettorali

TREVI – Ad un mese dalla consultazione elettorale del 14 e 15 maggio che dovrà eleggere il nuovo esecutivo che governerà il Comune di Trevi nei prossimi cinque anni, c’è gran fermento. A meno di eventuali sorprese, due i candidati sindaci: Giuseppe Rosichetti e Ferdinando Gemma. Il primo per la lista "Trevi Bene Comune", l’altro, Gemma, candidato per la lista civica "Uniti per Trevi" . Entrambi in queste ultime ore sono impegnati nel completare le proprie liste, che dovranno essere consegnate entro sabato 14 aprile alle ore 12. La presentazione, per quanto riguarda il candidato sindaco Giuseppe Rosichetti, è in calendario domenica 16 aprile alle ore 11, nella Sala Conferenze del Complesso Museale di San Francesco. Il giorno successivo, lunedì 17, invece, dovrebbe essere il turno del candidato Ferdinando Gemma, la cui presentazione è in programma a Villa Fabri. Inutile sottolineare che per Gemma e Rosichetti, ormai sono ore decisive per completare la propria "squadra". In entrambi i casi c’è da aspettarsi un rinnovamento piuttosto concreto; entrambe le liste dovrebbero presentare molti volti nuovi e giovani, molti dei quali per la prima volta si affacciano in politica.

Un rinnovamento che, per quanto riguarda la lista "Trevi Bene Comune" vede due assessori destinati ad uscire di scena per lasciare il posto ai giovani: Stefania Moccoli e Paolo Pallucchi. Del vecchio esecutivo che ha affiancato per anni l’ormai ex sindaco, Bernardino Sperandio a ripresentarsi al consenso degli elettori rimangono solo in due: l’ex assessore ai lavori Pubblici Dalila Stemperini e Sandro Mignozzetti.

C.Lu.