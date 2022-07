Incidente a Trevi, morto un ragazzo di 18 anni: tragedia nella notte

Foligno (Perugia), 31 luglio 2022 - Tragedia nella notte a Trevi, in provincia di Perugia. Un ragazzo di 18 anni è morto in un incidente stradale avvenuto sulla vecchia Flaminia, in via Virgilio.

Il giovane, classe 2004, era in auto con altre due persone, probabilmente suoi amici e coetanei, quando all'improvviso si è scontrato contro il guard rail. Per il ragazzo di 18 anni non c'è stato nulla da fare, nemmeno dopo l'intervento dei sanitari del 118.

Intervenuti intorno alle 04:25 in seguito all'incidente i vigili del fuoco del distaccamento di Foligno e i carabinieri per gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente.