Trestina, ultima in casa con sconfitta

AUTOSTOP TRESTINA

0

RINASCITA FIRENZE

3

(17-25, 27-29, 13-25)

TRESTINA: Malesardi 17, Mancini 7, Valentini 7, Esposito 6, Zani 3, Saia 1, Cesari (L1), Baruffi 1, Gnassi 1, Gambino, Cincinelli, Di Francesco (L2). N.E. – Massai. All. Francesco Brighigna

FIRENZE: Ceccherelli 15, Masini 13, Palandri 11, Orlandi 7, Sabatelli 4, Neri 3, Giuntini (L), Colombo. N.E. – Ciotoli, Bichi, Berni, Sborigi, Pistocchi. All. Roberto Pedone

Arbitri: Claudio Pardo ed Eleonora Garroni

TRESTINA - Termina il campionato di serie B2 femminile per la Autostop Trestina che è nona. Le altotiberine tra le mura amiche riescono a rendersi pericolose in un solo set. A festeggiare è la più accreditata Rinascita Firenze che ha commesso meno errori. Nel primo set le ospiti sono andate in progressione. Il secondo parziale, comandato dalle padrone di casa nel punteggio, è sfumato nel finale subendo il sorpasso. La terza frazione è stata di nuovo ad inseguire con un gap che si è ampliato sino a diventare impossibile da colmare.