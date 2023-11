Trestina, gli alunni fanno i giardinieri

CITTA’ DI CASTELLO – Bambini che amano la natura e imparano a rispettarla. Rappresentanti istituzionali e delle forze dell’ordine ieri hanno vissuto una mattinata insieme agli studenti dell’Istituto Comprensivo Alberto Burri di Trestina per l’iniziativa "Diritti come alberi", promossa da Unicef nell’ambito del ciclo "Una luce sui diritti" in programma fino all’11 dicembre. "Mettere a dimora nuove piante è un appuntamento fisso di questa giornata, alla quale abbiamo voluto dare non solo il senso di una celebrazione, ma anche di una riflessione sull’importanza di essere responsabili della propria comunità di appartenenza, della quale i bambini devono sentirsi pienamente cittadini", hanno evidenziato gli assessori Letizia Guerri e Mauro Mariangeli, che alla presenza del comandante del Nucleo Forestale dei Carabinieri di Città di Castello Claudio Bartolini, si sono uniti alla dirigente scolastica Stefania Migliorucci agli insegnanti e al personale ausiliario della scuola nell’intento di rafforzare la consapevolezza del proprio ruolo da parte dei bambini. La messa a dimora di alcune piante di tiglio, acero, azzeruolo, biancospino, sorbo e nespolo nel giardino della scuola primaria e nell’area verde antistante la palestra della scuola Gregorio da Tiferno, è stato il contributo del Comune alla Giornata Nazionale degli Alberi. Come negli ultimi due anni, l’Arma dei Carabinieri è stata protagonista della giornata in attuazione del progetto nazionale di "Un albero per il futuro", promosso con il Ministero per creare un bosco diffuso della legalità. Le piante di farnia messe a dimora nell’area verde che circonda la palestra saranno geolocalizzate grazie a un QR Code ed entreranno a far parte della rete nazionale che conta già oltre 40 mila essenze arboree.