Treofan si impegna a vendere lo stabilimento di Terni, 100 lavoratori in attesa di riprendere il lavoro

"Treofan s’impegna a vendere lo stabilimento di Terni a Visopack". Lo annuncia la Filctem Cgil. "Tre anni di lotte e di iniziative sindacali, tre anni in cui i lavoratori non hanno mai arretrato. Finalmente arriva l’ok di Treofan alla cessione dello stabilimento a Visopack. Il tempo necessario per stipulare un contratto definitivo e poi tutti i dipendenti (un centinaio, in cassa integrazione da un paio d’anni ndr) potranno tornare a lavorare, a far ripartire le macchine e a far rivivere lo stabilimento". Così Sergio Cardinali, sindacalista ternano della Filctem Cgil nazionale, commenta la sottoscrizione di un impegno da parte di Treofan a cedere gli impianti di Terni alla Visopack che riattiverà la produzione riassumendo tutti i lavoratori. "La ripartenza della produzione di Treofan – aggiunge Cardinali – , al centro della politica industriale della regione, deve rilanciare il polo chimico ternano nell’ottica del progetto della sustainable valley. Il tempo ci ha dato ragione, bene abbiamo fatto a puntare alla ripartenza degli impianti senza accettare soluzioni che avrebbero aggravato la crisi occupazionale. Attendiamo i dettagli dell’operazione. La priorità è il ripristino della produzione per il reinserimento di tutti i lavoratori in tempi rapidi".