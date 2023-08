Treofan, la cessione rallenta Accordo non ancora siglato

TERNI – Rallenta la procedura di cessione della Treofan di Terni dalla multinazionale indiana Jindal al gruppo polacco Visopack. L’accordo preliminare che darà il via alle trattative sul passaggio dello stabilimento ancora non è stato siglato, nonostante fosse considerato imminente già alla fine di luglio. I rappresentanti di Visopack continuano le loro visite nello stabilimento ternano, circostanza che per molti aspetti tranquillizza sulla fattibilità della procedura, ma certo è che il mancato, per ora, accordo preliminare comincia a suscitare qualche interrogativo tra i lavoratori e nel fronte sindacale. Il passaggio di consegne effettivo è previsto in pochi mesi dalla firma, appunto, del preliminare e sono una novantina i lavoratori Treofan in cassa integrazione da due anni (l’ammortizzatore scadrà a febbraio). Visopack si è impegnata a riassumere la totalità delle maestranze, riavviando le produzioni.