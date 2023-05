Treofan, i novanta lavoratori ancora con il fiato sospeso

Ancora con il fiato sospeso i novanta lavoratori della Treofan, in cassa integrazione da oltre due anni dopo la chiusura dello storico stabilimento da parte della proprietà, la multinazionale indiana Jindal . C’è ora il gruppo polacco Visopack interessato a rilevare lo stabilimento e a riassorbire il personale. La trattativa ha subito però una frenata nei giorni scorsi al ministero delle Imprese dove, contrariamente a sindacati e istituzioni, non si è presentata l’attuale proprietà del sito, Treofan Germany. Il nodo della trattativa sarebbe rappresentato da un impianto, del valore di circa tre milioni, strategico per la produzione ma che la proprietà non intenderebbe inserire nella vendita, tanto che il potenziale acquirente avrebbe quindi avanzato la richiesta di una riduzione del prezzo. Il Mimit ha quindi chiesto esplicitamente un documento che riassuma le posizioni ufficiali di Treofan Germany e, non appena riceverà tale documento, la sottosegretaria Fausta Bergamotto si è impegnata a convocare nuovamente al ministero la società e il suo possibile acquirente, aggiornando subito dopo il tavolo di crisi con tutte le parti coinvolte. Un passaggio decisivo che tiene in apprensione novanta famiglie e sul quale si deciderà non solo la vertenza Treofan ma anche il rilancio complessivo del polo chimico ternano.