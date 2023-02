Trentenne accusato del furto di un anello

Deve scontare una pena di due anni a cui è stato condannato a seguito di un furto compiuto in Basilicata perché ha perso i benefici dell’affidamento in prova ai servizi sociali. Si è giocato il "bonus" il trentenne che è stato portato al carcere di Perugia dopo che gli era stata concessa la misura alternativa e si trovava in una comunità terapeutica della zona del Trasimeno dove avrebbe però commesso un furto. Il trentenne è accusato di aver rubato un anello d’oro ad un altro ospite della stessa comunità.

Il personale della struttura avrebbe anche segnalato all’autorità giudiziaria una serie di violazioni alle prescrizioni contenute nella misura dell’affidamento in prova, con l’uomo che avrebbe manifestato atteggiamenti oppositivi nei confronti degli operatori. Da qui il passo indietro della comunità che ha revocato la disponibilità a proseguire il percorso terapeutico definito per il trentenne. A quel punto, il magistrato di sorveglianza ha disposto l’accompagnamento del trentenne in carcere. Nella nota diffusa dalla Procura guidata da Raffaele Cantone viene spiegato che il magistrato di sorveglianza ha dunque revocato il beneficio disponendo l’accompagnamento del condannato in carcere eseguito nei giorni scorsi dai carabinieri (foto) di Città della Pieve. L’uomo, era stato sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali presso una comunità terapeutica nella provincia di Perugia in relazione ad una pena di due anni e relativa ad una sentenza emessa dal tribunale di Matera proprio per il reato di furto.