Treni, i regionali umbri sono ‘salvi’: “Sulla Direttissima anche nel 2026”

Perugia, 18 settembre 2025 – Viaggiare in treno in Umbria non sarà una chimera. Anche i treni “lenti” infatti il prossimo anno continueranno a circolare sulla Direttissima, evitando di finire sui binari-lumaca. L’Autorità di regolazione dei trasporti, infatti, estenderà la deroga per la circolazione dei treni regionali sulle linee ad Alta velocità per tutto il prossimo anno e parzialmente anche nel 2027. Lo ha detto il presidente Nicola Zaccheo nel corso della presentazione della Relazione annuale della Art al Parlamento.

“Avevamo tolto la deroga per la circolazione dei treni regionali sulla direttissima alta velocità Roma-Firenze” ha detto ma “questo ha comportato una sollevazione popolare da parte delle Regioni e delle associazioni dei pendolari, per carità legittimissime, e quindi con le nostre interlocuzioni abbiamo visto che effettivamente ci sono dei forti ritardi nelle consegne dei treni ad alta velocità a 200 chilometri orari. Per il 2027 – ha aggiunto – andremo con deroghe parziali man mano che arriverà il nuovo materiale rotabile. Però dal 2028 sulla linea ad alta velocità devono circolare solo i treni veloci - ha concluso - L’Italia ha investito tante risorse e quindi devono circolare solo treni veloci anche per tutelare le imprese ferroviarie ed i cittadini che pagano bigliettii maggiori per l’alta velocità”. Lo spettro di tornare indietro di cinquant’anni quindi per il momento è scongiurato: i treni regionali, infatti, sarebbero finiti sulle linee lente con tempi di percorrenza impossibili.

Soddisfazione bipartisan in Umbria. “La decisione della proroga del mantenimento dei treni regionali sull’Alta velocità della linea Roma - Firenze è una scelta giusta, utile e necessaria ma il sistema ferroviario umbro ha bisogno di un serio intervento da parte del Governo e del ministero competente, affinché ci sia una reale presa in carico dei problemi a cui i cittadini sono quotidianamente sottoposti”. Così in una nota i gruppi di maggioranza nell’Assemblea legislativa dell’Umbria, Pd, M5S, Avs, Ud-Pp. “È un risultato fondamentale per migliaia di pendolari, studenti e lavoratori che altrimenti avrebbero subito disagi gravissimi” dichiara il consigliere regionale di opposizione Enrico Melasecche (Lega).