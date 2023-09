Tremila studenti sui banchi di scuola

ORVIETO - Sono oltre tremila gli studenti pronti a tornare sui banchi di scuola. A Orvieto, in base alle decisioni assunte dai vari istituti, il nuovo anno scolastico 2023-2024 partirà in maniera scaglionata. Domani la prima campanella suonerà all’Istituto comprensivo Orvieto-Montecchio, martedì 12 settembre all’Istituto comprensivo Orvieto-Baschi e quindi mercoledì 13 settembre per tutti gli istituti superiori cittadini. Complessivamente sono 3.324 gli iscritti alle scuole della città. Hanno invece già preso il via da venerdì 1 settembre le attività degli asili nido gestiti dalla cooperativa "Il Quadrifoglio".

La novità è l’apertura della sezione Nido "Pinocchio" nella scuola dell’infanzia "Collodi" di Sferracavallo alla quale si sono iscritti 10 bambini sui 16 posti a disposizione. A Orvieto centro "Arcobaleno" sono 28 gli iscritti tra i bambini di età superiore ai 12 mesi, 16 quelli tra i 3 e i 12 mesi sui 20 posti disponibili. Al completo le iscrizioni al Nido "Pane e Cioccolata" di Ciconia (24 posti), 14 gli iscritti al "Girotondo" presso la Scuola dell’Infanzia di Ciconia sui 16 posti totali a disposizione. "Abbiamo fortemente voluto l’apertura di una nuova sezione Nido a Sferracavallo – spiega l’assessore all’Istruzione, Alda Coppola – che garantirà la continuità alla Scuola dell’Infanzia ‘Collodi’ dove i locali della sede temporanea di Bardano sono stati adeguatamente adattati per accogliere i bambini dai 12 ai 36 mesi. Nei giorni scorsi, insieme al personale dell’Ufficio Scuola abbiamo incontrato le famiglie che hanno potuto vedere gli spazi e hanno mostrato il loro gradimento per la struttura. Il tutto in attesa di poter presto tornare nella sede originaria della scuola che sarà demolita e ricostruita. Da quest’anno, per quanto riguarda il servizio di trasporto scolastico, abbiamo previsto una riduzione del 40% dal secondo figlio in poi, abbiamo rimodulato gli orari degli scuolabus per consentire alla media ‘Signorelli’ di anticipare al giovedì il rientro pomeridiano prima previsto il venerdì. Partirà regolarmente dal primo giorno di scuola il servizio mensa con il menù estivo fino alla fine di ottobre".

Cla.Lat.