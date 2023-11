Trekking, c’è l’accordo con la Fondazione

ORVIETO Un grande progetto che continua a crescere giorno dopo giorno e che sta conquistando l’interesse di tantissimi appassionati italiani e stranieri. Il Cammino dell’Intrepido Larth si sta rapidamente affermando come uno dei percorsi di trekking destinati ad “esplodere“ già dal prossimo anno. Moltissime le persone che hanno già cominciato a percorrere le tre tappe di cui si compone il tragitto che ha una lunghezza complessiva di 58 chilometri, con partenza ed arrivo ad Orvieto e si sviluppa da Orvieto a Bolsena, Civita di Bagnoregio e di nuovo Orvieto. Nello spirito di voler coinvolgere il maggior numero di persone, attività economiche ed enti, è diventata operativa la convenzione con la Fondazione per il museo etrusco “Claudio Faina“ il cui presidente Daniele di Loreto è stato uno dei primissimi sostenitori del progetto. All’interno della biglietteria del museo, in cui è conservato il busto del guerriero etrusco Larth, è stato infatti attivato il bookshop dove è possibile acquistare la guida, le credenziali, farsi timbrare la credenziale a fine percorso e ritirare il testimonium, cioè il documento finale che attesta il compimento del cammino. A breve arriveranno anche i gadget collegati all’Intrepido Larth. "Stiamo ricevendo una enorme quantità di messaggi con richieste di informazioni sia dall’Italia che dall’estero - spiegano i promotori del progetto - la settimana scorsa ci ha contattato una comitiva che si sta organizzando per venire dalla Finlandia".