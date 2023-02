Trecento mila euro per rifare la facciata a Solfagnano

Il Comune di Perugia ottiene un nuovo finanziamento nell’ambito del Pnrr per ciò che concerne gli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di scuole. E’ notizia delle ultime ore, infatti data dall’assessore all’Edilizia scolastica Gianluca Tuteri (foto), l’ammissione del progetto dell’amministrazione di Palazzo dei Priori relativo ai lavori da effettuare sul plesso scolastico di Solfagnano, sede della scuola primaria e secondaria di I grado, per l’importo complessivo di 300mila euro. L’intervento consentirà la messa in sicurezza delle facciate e della copertura dell’edificio mediante eliminazione dell’attuale facciata in pietra ricostruita nonché la realizzazione di un cappotto termico esterno, oltre alla impermeabilizzazione e coibentazione della copertura ed al rifacimento del muro di coronamento della stessa. Sul plesso di Solfagnano l’amministrazione comunale era già intervenuta, con lavori di somma urgenza, nel dicembre del 2021, quando sulle facciate erano emersi dei cosiddetti “fuori piombo”, nonché delle lesioni sul parapetto.