Trecento fedeli dal lago all’Udienza generale di Papa Francesco

Oltre 300 fedeli delle comunità di Tuoro e Passignano ieri mattina si sono recati in Vaticano per l’incontro con Papa Francesco. Un momento indimenticabile per tantissimi di loro e soprattutto per i tanti bambini presenti, alcuni dei quali hanno ricevuto la carezza del Santo Padre. Le comunità di Tuoro e Passignano ringraziano Don Marco, Don Giovanni e l’Unità Pastorale per aver organizzato questa bellissima iniziativa. Anche il sindaco di Passignano Sandro Pasquali ha parlato di questa esperienza: "Un grande ringraziamento a Don Marco e Don Giovanni per la costante opera di coinvolgimento delle famiglie e dei ragazzi nell’impegno sociale verso gli altri. Un grazie particolare per aver organizzato insieme ai catechisti una bellissima giornata all’Udienza del Papa".