Tre rotonde in vista: "Snellire il traffico e garantire sicurezza"

Il Comune punta a snellire il traffico e a ridurre il pericolo per automobilisti e pedoni con tre nuove rotatorie che sostituiranno altrettanti incroci a raso particolarmente pericolosi. La realizzazione della nuova rotatoria di piazza della Vittoria fu preceduta da un acceso dibattito e da numerose polemiche, perché cambiando l’accesso a piazza Garibaldi, secondo alcuni, avrebbe penalizzato le attività commerciali senza risolvere le problematiche legate al traffico. Ora ad oltre un anno dal termine dei lavori è evidente che il traffico in prossimità di uno dei principali accessi alla città è più scorrevole ed il rischio per i pedoni è praticamente ridotto a zero. Lungo la via che dalla svincolo nord conduce in piazza Garibaldi è rimasto al momento un solo incrocio a raso pericoloso ed è quello tra via delle Lettere e via Flaminia Vecchia all’altezza di Villa Redenta. Un incrocio dove si sono verificati più volte incidenti che però verrà presto sostituito con una rotatoria. "Il progetto è già stato approvato – afferma l’assessore alla viabilità Federico Cesaretti –, ci sono le coperture economiche ed i lavori dovrebbero partire a breve". In questo caso verrà risolta una volta per tutte anche la problematica degli attraversamenti pedonali. Stessa cosa in via dei Filosofi, nella zona compresa tra la caserma dei carabinieri e il centro commerciale Ducato. Attualmente lungo quella che è una delle arterie principali del sistema viario c è attivo un sistema di corsie per immettersi sulla strada invertire il senso di marcia. Anche in questo caso verrà realizzata una rotatoria per snellire il traffico e per garantire la sicurezza dei pedioni. Una terza rotatoria è prevista lungo via Flaminia Vecchia nel tratto Spoleto-San Giacomo, all’altezza dell’oleificio Coricelli. Anche questo incrocio, non lontano da quello per immettersi sulla Tre Valli, si è rivelato pericoloso e vi si è verificato più di un incidente anche a causa dell’elevata velocità dei veicoli. L’investimento del Comune sfiora il milione D.M.