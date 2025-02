Tre ore di ballo

TERNI Balla e divertiti. Balla e sii solidale. Sono le parole d’ordine dell’associazione sportiva “Never Give Up” che domani darà vita a una maratona di solidarietà per sostenere Flavia nella sua battaglia contro la malattia. Flavia è un’adolescente affetta da una patologia genetica rara e ancora poco conosciuta che le impedisce di fare la vita spensierata che ogni ragazza della sua età dovrebbe fare: il deficit di Ugdh. Una malattia che in Italia hanno lei e pochi altri, si contano sulle dita di una mano. E, allora, il centro fitness Never Give Up e la sua titolare Vanessa Troiani hanno deciso di trasmettere energia, forza e amore a Flavia e alla sua famiglia con una “maratona” di tre ore ininterrotte di “Balla&Snella”, attività fisica in musica all’insegna del benessere e del divertimento. Ma, più di ogni altra cosa, saranno raccolti fondi da destinare a Flavia, alle sue necessità e alla ricerca, indispensabile per lei e per chi come lei si trova a convivere con una malattia genetica rara di cui poco si sa e per la quale, al momento, ci sono poche cure. “Ogni contributo può fare la differenza - sottolinea Vanessa Troiani -. Muoversi con il sorriso per stare bene e aiutare Flavia a stare bene”. L’appuntamento è domani dalle 15 nella palestra Never Give Up in via degli Artigiani 7.