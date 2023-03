Tre incontri col regista Michele Vannucci presenta il film “Delta“

Tre incontri d’autore per il regista Michele Vannucci che sarà a Perugia e a Spoleto per raccontare la sua nuova opera tutta da scoprire, “Delta“ (nella foto), un western atipico e contemporaneo interpretato da Alessandro Borghi e Luigi Lo Cascio.

Vannucci sarà al PostModernissimo questa sera, per incontrare il pubblico in occasione della proiezione delle 21.30 mentre domattina, sempre a Perugia sarà ospite dell’Università per Stranieri, alle 11 nell’Aula A della Palazzina Valitutti, per parlare a studenti e cittadinanza del suo nuovo film. Infine domani sera alle alle 21 sarà alla Sala Pegasus di Spoleto dove alla termine della proiezione seguirà il dibattito condotto da Roberto Lazzerini nell’ambito del format “Visioni d’autore". Presentato in anteprima mondiale al Festival di Locarno, “Delta“ è un dramma d’atmosfera che si muove tra la nebbia e l’umidità delle terre del Delta del Po, terra di confine e di scontri culturali in grado di cambiare vite: qui avverrà lo scontro fra un pescatore e un bracconiere, interpretati da Lo Cascio e Borghi affiancati da Emilia Scarpati e Greta Esposito.