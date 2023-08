TRE GIORNI NEL PAESAGGIO

Da domani a sabato a Spello e nel Parco del Subasio torna “Stravagante - il Festival del Paesaggio“, un progetto artistico itinerante che attraversa paesaggi culturali e naturali di Lazio, Marche e Umbria dove, con la consulenza di Fontemaggiore, andranno in scena tre giorni dedicati alla bicicletta e non solo con performance teatrali, attività per i più piccoli, musica, trekking, buon cibo e buon vino, passeggiate in bicicletta per incentivare il movimento, stimolare la creatività e parlare di benessere a tuttotondo. Da ricordare gli spettacoli con Beatrice Ripoli e Valentina Renzulli e quello finale, sabato alle 21.30 alla Villa dei Mosaici con Paolo Hendel in “La Giovinezza è sopravvalutata“