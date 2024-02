Travolto in bici, il giovane è grave. Senza patente lo straniero sull’auto

di Fabrizio Paladino

Era senza patente lo straniero che domenica mattina alla guida dalla sua auto ha travolto il ciclista 38enne di Sansepolcro sul ponte di Selci: dopo l’impatto l’uomo è precipitato per 6-7 metri schiantandosi lungo il percorso verde sotto la struttura. Per poco ha evitato di finire sul corso d’acqua in piena. Ora M.M. si trova ricoverato all’ospedale di Città di Castello con una prognosi importante – 60 giorni – Evidentemente il giovane, originario di Umbertide, ha riportato fratture e lesioni in varie parti del corpo. Insomma, ha davvero rischiato di morire per un incidente che si poteva evitare.

Gli accertamenti sul magrebino sessantenne al volante della Ford Focus, hanno dunque in parte confermato i primi sospetti, pur se dalle analisi l’uomo non è risultato positivo all’assunzione di alcol. Sta di fatto che i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Città di Castello lo hanno denunciato per guida senza patente; sul posto, poi, i militari nella tarda mattinata di domenica si sono indirizzati nella zona dello schianto, verificando che l’auto – si ipotizza a questo punto senza assicurazione – proveniva da San Giustino diretta sulla Tiberina verso Selci Lama quando, per cause in corso di accertamento, lo straniero al volante ha perso il controllo del mezzo finito sull’altra corsia mentre stava transitando il 38enne di ritorno verso Sansepolcro dopo un giro con la sua mountain bike in vallata.

Probabilmente consapevole che non poteva stare alla guida, l’immigrato – che risiede nella frazione sangiustinese di Selci Lama – inizialmente ha pensato di non fermarsi, anche se l’auto si è poi bloccata all’interno di una rotatoria poco distante dal ponte.

"Ho visto quella scena col ciclista travolto e finito sotto il ponte – questa la testimonianza di un automobilista – Sono subito sceso fino ad arrivare al punto di caduta del poveretto; per fortuna è rimasto sempre cosciente e ha voluto subito chiamare al telefono la moglie per rassicurarla: mi ha impressionato il fatto che il torrente in piena era lì a pochi passi...".

Inizialmente si era ipotizzata la presenza di due persone all’interno del veicolo poi, i successivi accertamenti, hanno stabilito che si trovava a bordo solo chi era alla guida pur privo della patente.