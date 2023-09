Travolto e ucciso mentre attraversa. Muore a 86 anni Raniero Benedetti. Ha fatto la storia della ristorazione

Tragedia a Campello sul Clitunno: investito all’altezza del bar Le Ninfe perde la vita sul colpo. La vittima del grave incidente stradale è Raniero Benedetti, imprenditore campellino, 86 anni, che ha fatto la storia della ristorazione locale. A Campello e non solo lo conoscevano tutti e la notizia ha velocemente fatto il giro del piccolo borgo tra Spoleto e Foligno. Il tragico investimento è avvenuto ieri nel tardo pomeriggio. Poco dopo le 17 l’86enne stava attraversando la Strada Statale Flaminia in prossimità delle strisce pedonali non lontano dalle Fonti del Clitunno. Un’auto procedeva in direzione Spoleto, l’uomo al volante (sarebbe anche lui residente nel comune di Campello) non si è accorto dell’anziano pedone e lo ha centrato sbalzandolo sull’asfalto. Immediatamente sono scattati i primi soccorsi e l’allarme a 118. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravi.

A nulla è valsa la corsa dell’ambulanza: quando i sanitari sono giunti sul posto hanno provato a rianimare l’uomo ma il suo cuore aveva già cessato di battere e non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Sul posto per eseguire i rilievi dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Spoleto che hanno anche provveduto a regolare il traffico su un’unica corsia di marcia per consentire tutti gli accertamenti del caso e poi la successiva rimozione della salma. Ora i militari dovranno ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’incidente, avvenuto comunque in un tratto di strada particolarmente pericoloso anche perché su entrambi i lati della carreggiata spesso ci sono auto parcheggiate e le due corsie sono divise da uno spartitraffico.

In quel tratto di strada che attraversa praticamente le Fonti del Clitunno, molto frequentate anche dai turisti, il limite di velocità è di 50 chilometri orari. L’uomo al volante dell’auto si è comunque fermato per prestare soccorso all’anziano. La salma dell’ottante per il momento rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria che dovrà stabilire se effettuare l’autopsia. Campello sul Clitunno è in lutto per un uomo che nella vita si è contraddistinto per il lavoro. Per anni infatti Raniero Benedetti, oggi in pensione, ha gestito con grande professionalità l’omonimo hotel ed il ristorante "Raniero e Noemi" già da qualche anno passato al figlio.